„Mofang“ weckt Vorfreude: Narrenzunft Sigmarswangen feiert 30. Geburtstag – das ist das Programm

Der Countdown läuft: Beim „Mofang“ zeigte sich die Vorfreude auf das große Narrentreffen zum 30-jährigen Bestehen. Auch das Jubiläumsprogramm steht bereits.
Mit großer Vorfreude auf das Jubiläumsjahr und mit Respekt vor der verantwortungsvollen Mammutaufgabe, vom 16. bis 18. Januar ein dreitägiges Narrentreffen auszurichten, eröffnete die Narrenzunft Sigmarswangen mit ihrem originellen „Mo(nd)fang“ und Abstauben an Dreikönig die fünfte Jahreszeit. Erstmals wurden die sehnsüchtig erwarteten neuen Gardekleider präsentiert.