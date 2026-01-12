„Mofang“ weckt Vorfreude: Narrenzunft Sigmarswangen feiert 30. Geburtstag – das ist das Programm

Der Countdown läuft: Beim „Mofang“ zeigte sich die Vorfreude auf das große Narrentreffen zum 30-jährigen Bestehen. Auch das Jubiläumsprogramm steht bereits.

Mit großer Vorfreude auf das Jubiläumsjahr und mit Respekt vor der verantwortungsvollen Mammutaufgabe, vom 16. bis 18. Januar ein dreitägiges Narrentreffen auszurichten, eröffnete die Narrenzunft Sigmarswangen mit ihrem originellen „Mo(nd)fang“ und Abstauben an Dreikönig die fünfte Jahreszeit. Erstmals wurden die sehnsüchtig erwarteten neuen Gardekleider präsentiert.

Bei Schnee und eisiger Kälte verfolgten zahlreiche Zunftmitglieder und Schaulustige auf dem Vorplatz am „Bürgerstüble“ das Schauspiel mit dem Vorsitzenden Timo Bossenmaier als Erzähler. Zum Narrenmarsch waren die Narrenräte und eine Abordnung der Garde eingezogen und flankierten das Geschehen. Passend zum Frost spielte sich der erste Mofang der Sage nach „in einer klirrend kalten Winternacht des Jahres 1749“ ab. Damals zog ein armer Bauer den Mond als Lichtquelle mit dem Seil in seinen Stall, wo sich der Himmelskörper mit Blitz und Donner in Menschengestalt verwandelte und fortan bei der Versorgung des Viehs half. Noch bis zu seiner Freilassung am Fasnetsdienstag wird der Mofänger in Sigmarswangen verweilen.

Mehr Anmeldungen für den Jubiläumsumzug

„2500 Hästräger werden beim Jubiläumsumzug am Sonntag ein grandioses Bild abgeben. Alle Weichen sind gestellt. Wir freuen uns riesig auf das Wochenende, auch wenn noch stressige Tage vor uns liegen“, erklärten Bossenmaier und seine Mitstreiter. Um möglichst viele einheimische Hästräger zum Mitmachen zu motivieren, wurde ein separater Sprungbändel für einmalige Umzugsteilnahme angeboten und von der Bevölkerung gut angenommen. „Wir haben etwa ein Drittel mehr Anmeldungen als sonst“, stellte Kassiererin Selina Staiger fest. Für den Aufbau des Festzeltes am Mittwoch, 14. Januar, hinter dem Bürgerzentrum in der Weilertalstraße werden zahlreiche Helfer benötigt.

Jubiläumsprogramm

Freitag

Die Brauchtumsparty mit Show- und Narrentänzen findet am 16. Januar statt. 24 Zünfte und Gruppen haben zugesagt.

Samstag

Beim Brauchtumsabend am 17. Januar folgen Zunftvorstellungen und spektakuläre Tänze. Mit Spannung wird der Auftritt der Sigmarswanger Guggamusik „Blechschada“ erwartet.

Sonntag

Der Jubiläumsumzug mit 22 Gastzünften am 18. Januar ab 13.30 Uhr wird vom Gastgeber angeführt und führt von der Boller Straße über die Ortsdurchfahrt und Aistaiger Straße zum Zelt.