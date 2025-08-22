„Mofa Mania“ in Pfohren: Mofafahrer starten zum Fünfkampf

Die erste „Mofa Mania“ in Pfohren bietet drei Tage Action. Statt des 21-Stunden-Rennens ist diesmal viel Geschicklichkeit gefordert. Das planen die Motorsportfreunde.

Vollgas geben die Motorsportfreunde (MSF) Pfohren, wenn sie die erste „Mofa Mania" zünden. Zwischen Freitag, 12. September, und Sonntag, 14. September sind drei Tage Mofa-Action, Partyspaß und ausreichend Verpflegungsmöglichkeiten garantiert. Im Vergleich zu früheren Mofa-Rennen erwartet die Zuschauer ein deutliches Plus an Spannung.

Das wurde auch wieder mal Zeit. Sechs Jahre nach dem fünften und bislang letzten 21-Stunden-Mofa-Rennen waren sich die zehn Männer aus dem MSF-Vorstand einig für einige Veränderungen: Denn aus den Zweitaktern lässt sich weit mehr herausholen, als nur Langstrecken zu fahren.

Die Idee zur Ausrichtung eines Mehrkampfs mit fünf Disziplinen war geboren. Fortan setzen sie sich zum Ziel, die Vielfalt und Fähigkeiten, die sich im motorisierten Zweirad verbergen, in ein komplett neues Licht zu rücken.

Die Gründe für den Schwenk in ein neues Zeitalter der Mofa-Begeisterung sind vielfältig. „Wir haben bemerkt, dass die Begeisterung für das 21-Stunden-Rennen vor allem während der Nacht in der Bevölkerung immer weniger Zuspruch fand. Deshalb waren wir uns einig, handeln zu müssen“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende Andreas Fricker.

Mit einem Mofa-Fünfkampf sei konsequenterweise auch mehr Action während des gesamten Wochenendes angesagt. Da alle Disziplinen am Samstag und Sonntag tagsüber stattfinden, ist auch für die Zuschauer mehr Spannung und Abwechslung geboten.

Eindeutig eine schlammige Angelegenheit: das Mofarennen 2019 in Pfohren. Ein Langzeitwettbewerb, der von Fahrer und Material alles abfordert. Foto: Roger Müller

Weil die Veranstaltung auf der ortsnahen Festwiese stattfindet, bietet sich den Zuschauern auf einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern ein wesentlich besserer Blick über das Geschehen. Die Macher sind überzeugt, dass sich die Nähe von Töffli-Action, Barzelt, Party, Getränke- und Essensständen geradezu anbietet, auf dem Festgelände zu verweilen.

Die neue Veranstaltungsform fordert die vielfältigen Fähigkeiten und das Können aller teilnehmenden Teams auf eine ganz neue Art. Lag bislang der Fokus darauf, die Mofas mitsamt ihren Fahrern ausschließlich auf Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen während 21 Stunden zu trimmen, wird nun auch die Geschicklichkeit der Teilnehmer gefordert sein.

Umbau erlaubt

Aus diesem Grund ist es den maximal sechs Mitglieder – inklusive Mechaniker, Boxenluder und weitere Personen – zählenden Teams erlaubt, ihre Mofas zwischen den einzelnen Disziplinen umzubauen und anzupassen. „Alle anderen von den 21-Stunden-Mofa-Rennen her bekannten Regeln wie Helmpflicht für die Fahrer, Schutzkleidung oder das Mitbringen eines Feuerlöschers für die Boxengasse bleiben für die teilnehmenden Teams bestehen“, beschreibt Manuel Roth.

Disziplinen sind noch geheim

Unverändert bleiben auch die Vorgaben für die umgebauten Mofas. Sie dürfen maximal drei Gänge aufweisen und nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahren. „Die Disziplinen sind mit Ausnahme des Sechs-Stunden-Rennens im Übrigen top secret“, verweist Vorsitzender Christian Kech darauf, dass sich einige der Disziplinen bereits aus den Ankündigungen im Programm erkennen lassen.

Mehrere Wettbewerbe

So finden am Samstag das Schenkenbach K.O.-Duell, die Topro-Tropic-Challenge oder der Schöndienst-Grand-Prix statt. Am Sonntag wird der Fürstenberg Kistenkönig gesucht und abschließend der Sieger im Robot-X-Engineering-Speed-Race ermittelt. Neben den Siegerehrungen in den einzelnen Disziplinen findet zum Abschluss am 14. September um 16 Uhr auch die Gesamtsiegerehrung statt.

Die Motorsportfreunde denken auch an die jüngste Generation. Am Sonntag, um 12 Uhr startet der Leimgrabenhof-Flitzer-Cup. „Hier können sich die Kids an einem Laufradrennen beteiligen“, freut sich Vorstandsmitglied Jörg Fehrenbacher bereits auf diese Bereicherung.

Jeden Abend DJ-Party

An den Abenden der „Mofa Mania“ sind DJ-Partys für alle Besucher der Veranstaltung angesagt. Am Samstag ist zudem ab 20 Uhr mit Roy Flachmann eine Rockband angekündigt. Zur Frühschoppenzeit am Sonntag unterhält das Trio „Agrikultur“ das Publikum. Der Ochs am Spieß ist am Samstag und Sonntag eine kulinarische Besonderheit für Fleischliebhaber. Aber auch alle anderen Gäste müssen bei der „Mofa Mania“ keine Angst haben, kulinarisch in die Röhre zu schauen.

Mal Schlamm, mal Staub

Bisherige Rennen

Ganz unterschiedliches Geläuf prägte die bisher fünf Mofa-Rennen seit 2011. Die im zweijährigen Rhythmus ausgetragenen Events pausierten 2021 und 2023. 2019, beim bisher letzten Mofarennen mit rund 5500 Zuschauern, kam von 50 gestarteten Teams ein Drittel nicht ins Ziel. Die Strapazen für Fahrer, Serviceteams und Maschinen forderten ihren Tribut.

Erste „Mofa Mania“

Vom 12. bis 14. September veranstalten die Motorsportfreunde Pfohren die erste „Mofa Mania“ auf der ortsnahen Festwiese gegenüber der Fischerhütte. Das Teilnehmerfeld ist auf 30 Teams beschränkt, die sich nach Öffnung der Meldelisten innerhalb weniger Minuten angemeldet haben. Auftakt ist am 12. September, 19 Uhr, mit dem freien Training und einer Warm-up-Party. Am 13. September ist ab 9.30 Uhr mit der ersten Disziplin bis zur DJ-Party zum Tagesausklang die gesamte Zeit über auf dem Festgelände etwas geboten. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr mit der Siegerehrung. Es gibt ausreichend Parkplätze.