„Mofa Mania“ in Pfohren: Mofafahrer starten zum Fünfkampf

Die erste „Mofa Mania“ in Pfohren bietet drei Tage Action. Statt des 21-Stunden-Rennens ist diesmal viel Geschicklichkeit gefordert. Das planen die Motorsportfreunde.
Vollgas geben die Motorsportfreunde (MSF) Pfohren, wenn sie die erste „Mofa Mania" zünden. Zwischen Freitag, 12. September, und Sonntag, 14. September sind drei Tage Mofa-Action, Partyspaß und ausreichend Verpflegungsmöglichkeiten garantiert. Im Vergleich zu früheren Mofa-Rennen erwartet die Zuschauer ein deutliches Plus an Spannung.