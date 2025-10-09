Mötzinger Weihnachtsmarkt: Gemeinde hofft auch auf musikalische Beiträge

Der 15. Mötzinger Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 29. November, rund um den Schlossplatz statt. Noch bis 15. Oktober sind Anmeldungen für Verkaufsstände möglich.

Der Mötzinger Weihnachtsmarkt lockt die Besucher immer wieder mit kuscheliger Atmosphäre und adventlichem Angebot an zahlreichen Ständen rund um den Schlossplatz am Rathaus an. Die Verkaufsstände werden dabei maßgeblich von örtlichen Vereinen und Organisationen bestückt. Dazu gehören auch Speise- und Getränkeangebote an den weihnachtlich geschmückten Ständen der Vereine und Organisationen, zu denen im vergangene Jahr unter anderem auch die Kindergärten und die evangelischen Kirchengemeinde St. Mauritius gehörten.

Die Gemeinde plant jetzt für den Markt am Samstag, 29. November, und ruft Vereine und Organisationen zur Beteiligung auf.

Anmeldungen sollen dabei bis Mittwoch, 15. Oktober, eingereicht werden. Sie werden im Rathaus von Birgit Rubach gesammelt. Auf der Homepage der Gemeinde gibt es ein Formular zur Anmeldung. Es kann per E-Mail an birgit.rubach@moettingen.de geschickt werden.

Bühnenprogramm erwünscht

Man möchte auch ein ansprechendes Rahmenprogramm auf die Beine stellen: „Neben den Verkaufsständen wäre es schön, wenn wir ein musikalisches Bühnenprogramm gestalten könnten“, schreibt die Gemeindeverwaltung in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Standmiete beträgt 15 Euro. Sollten Aussteller dazu noch ein weiteres Zelt oder einen Pavillon aufstellen wollen, fallen weitere 15 Euro an.

Die Tassen für Getränke müssen von der Gemeinde abgenommen werden. Dafür wird eine Spülgebühr von 15 Euro erhoben.