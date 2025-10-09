Mötzinger Weihnachtsmarkt: Gemeinde hofft auch auf musikalische Beiträge

Der 15. Mötzinger Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 29. November, rund um den Schlossplatz statt. Noch bis 15. Oktober sind Anmeldungen für Verkaufsstände möglich.
Der Mötzinger Weihnachtsmarkt lockt die Besucher immer wieder mit kuscheliger Atmosphäre und adventlichem Angebot an zahlreichen Ständen rund um den Schlossplatz am Rathaus an. Die Verkaufsstände werden dabei maßgeblich von örtlichen Vereinen und Organisationen bestückt. Dazu gehören auch Speise- und Getränkeangebote an den weihnachtlich geschmückten Ständen der Vereine und Organisationen, zu denen im vergangene Jahr unter anderem auch die Kindergärten und die evangelischen Kirchengemeinde St. Mauritius gehörten.