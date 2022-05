Verein geht mit neuem Führungsduo in die Zukunft

1 Wechsel an der Spitze des Fördervereins Grundschule Mötzingen: Der bisherige Vorstand, Armin Habitzreuther und Eva Sommer, sowie der neue Vorsitzende Christopher Juntke und der stellvertretende Vorsitzende Alexander Röckl (von links). Foto: Zabota

Der Förderverein Grundschule Mötzingen unterstützt viele Projekte finanziell. Jetzt tritt er mit einem neuen Duo aus erstem und zweitem Vorsitzenden an: Christopher Juntke und Alexander Röckl.















Link kopiert

Mötzingen - Der Förderverein Grundschule Mötzingen hat ein neues Leitungsteam: Einstimmig wählten die Mitglieder am Mittwochabend Christopher Juntke zum Vorsitzenden und Alexander Röckl, der bisher bereits Schriftführer war, zum stellvertretenden Vorsitzenden. Dem Vorstand gehören weiterhin Sandra Merz und Angelika Kummert als Beisitzerinnen sowie Theresia Ruoff als Kassenwartin und Eberhard Leins als Kassenprüfer an. Christopher Juntke hat derzeit ein Kind an der Grundschule, Alexander Röckl zwei.

"Fünf tolle Jahre"

Die bisherige Vorsitzende Eva Sommer sagte, sie blicke auf fünf tolle Jahre zurück und habe viele schöne Erfahrungen mit einem guten Team "abgespeichert". Zuletzt sei die Zahl der Mitglieder um neun auf insgesamt 99 gestiegen. "Es geht nach oben", so Eva Sommer.

Der Verein habe viele Projekte erfolgreich abgeschlossen, beispielsweise die Buchempfehlungsshows, das EU-Schulobstprogramm und die Aufstellung von Spielgeräten im Pausenhof. Außerdem unterstützt der Verein ein Streuobstprojekt mit den Drittklässlern, die Sanierung eines Turngeräts sowie die Busfahrt der Viertklässler ins Römische Freilichtmuseum in Hechingen-Stein. Darüber hinaus bekommt aktuell jede Klasse 100 Euro, die sie selbst zum Beispiel für Ausflüge oder Bücher nutzen kann.

Zahlreiche Projekte verwirklicht

Schulleiterin Annette Högerle ergänzte, es seien auch Wörterbücher für Kinder aus der Ukraine und Afghanistan beschafft worden. Sie bedankte sich beim scheidenden Vorstand für die gute und offene Zusammenarbeit.

Desgleichen Bürgermeister Marcel Hagenlocher. Er nannte ebenfalls die Aufstellung der Spielgeräte im Pausenhof als Beispiel für das gute Zusammenwirken von Förderverein und Gemeinde. Der Förderverein sei ein großer Gewinn für die Schule und die Gemeinde.

Der Bürgermeister beantragte außerdem die Entlastung des bisherigen Vorstands, für die alle anwesenden Mitglieder ihre Stimme abgaben.

Anfängliche Skepsis

Armin Habitzreuther, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört und den Vorstand nun ebenfalls verlässt, sagte, dass ein Förderverein für die Grundschule Mötzingen gut ist, wovon anfangs nicht alle überzeugt gewesen seien.

Er ergänzte, der Verein sei auch dazu da, Familien zu unterstützen, wenn sie sich beispielsweise einen Schullandheimaufenthalt nicht leisten könnten.

Auf den neuen Vorstand warten wichtige Zukunftsprojekte in einem finanziell gut ausgestatteten Verein, wie Kassenwartin Theresia Ruoff betonte. Sie nannte das Zirkusprojekt, bei dem drei Zirkuspädagogen an die Schule kommen und mit den Kindern Zaubern und Jonglieren einstudieren. Ein Kind dürfe den Löwen spielen.