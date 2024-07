Mötzinger Fleckenfest: Nach achtjähriger Pause wird wieder gefeiert

1 Bürgermeister Benjamin Finis (links) und Hauptamtsleiter Torsten Melzer mit dem Werbeplakat für das anstehende Mötzinger Fleckenfest. Foto: Gemeinde Mötzingen

Nach achtjähriger Pause wird am 20. und 21. Juli wieder das Mötzinger Fleckenfest gefeiert. Die sechste Auflage lebt von Musik, Angeboten der Vereine und auch einer Beteiligung von Gewerbetreibenden inklusive verkaufsoffenem Sonntag.









Es soll ein Fest von und für Vereine sein, sagt Hauptamtsleiter Torsten Melzer beim Pressegespräch im Vorfeld des sechsten Mötzinger Fleckenfest am Samstag und Sonntag, 20./21. Juli, in der Ortsmitte am Rathaus, Schlossplatz und den angrenzenden Straßen. Und natürlich ein Fest für die Einwohner und Gäste aus den umliegenden Kommunen.