Mötzinger Ferienprogramm: Kinder dürfen eigenen Krimi drehen und Mister X in Stuttgart jagen

Krimidreh, Floßbau oder nachts den Steinbruch besuchen: Das Kinderferienprogramm der Gemeinde Mötzingen bietet viel Abwechslung. Buchungen sind ab sofort möglich.

25 abwechslungsreiche Angebote bieten Kindern und Jugendlichen Spaß und Abwechslung während der schulfreien Zeit. „Der große Einsatz der Vereine, Institutionen und Ehrenamtlichen aus Mötzingen und Umgebung macht diese Vielfalt möglich“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Mötzingen zur Veröffentlichung des Programmes. Es ist im Internet unter moetzingen.ferienprogramm-online.de einzusehen. Auch die Buchung erfolgt online.

Anmeldeschluss ist am 27. Juli Anmeldeschluss ist zwar erst der 27. Juli, doch wer zu lange wartet, riskiert, keinen Platz zu bekommen. Denn bei den meisten Veranstaltungen gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Nach Anmeldeschluss ist eine Anmeldung nur noch direkt bei den jeweiligen Veranstaltern möglich. Eine Übersicht der Veranstaltungen mit freien Plätzen erscheint kurz nach Anmeldeschluss unter moetzingen.ferienprogramm-online.de

Eine fünftägige Kinderbibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde ab Montag, 27. Juli, bildet die Auftaktveranstaltung des Programmes. Am Samstag, 1. August, veranstalten die Herrenberg Wanderers die „3. Kids-Sommer-Olympiade“ beim Baseballplatz im Längenholz in Herrenberg. Zum Oma-, Opa-, Enkelausflug lädt das Bürgernetzwerk Mötzingen am 4. August ein. Die Teilnehmer besuchen die Experimenta Freudenstadt und unternehmen eine Stadterkundung mit dem Bähnle.

Gestik und Sprache vor der Kamera einsetzen

Zu den Höhepunkten des Programmes zählt ein Krimidreh am Märchensee. Beim Angebot von Andreas Harr film-events am 1. September lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Mimik, Gestik und Sprache vor der Kamera einsetzen und mit welchen Aufnahmeeinstellungen die Profis Spannung im Film erzeugen.

Der Naturschutzbund Mötzingen bietet am 4. September einen Nachtspaziergang in Wendelsheim im Steinbruch an. Dort kann man nach Einbruch der Dunkelheit Fledermäuse und vieles andere Spannende entdecken. Der Nabu hat dann auch seine Fledermausdetektoren dabei.

Scotland Yard in Stuttgart

Weitere Angebote sind unter anderem das Floßbauen mit dem Jugendtreff an der Erzgrube, Geocaching in Bondorf oder auch „Scotland Yard in Stuttgart“. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, organisiert in einer WhatsApp-Gruppe, suchen die Agenten nach Mister X, der sich in Stuttgart auf der Flucht befindet.