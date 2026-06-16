Mötzinger Ferienprogramm: Kinder dürfen eigenen Krimi drehen und Mister X in Stuttgart jagen

Krimidreh, Floßbau oder nachts den Steinbruch besuchen: Das Kinderferienprogramm der Gemeinde Mötzingen bietet viel Abwechslung. Buchungen sind ab sofort möglich.
25 abwechslungsreiche Angebote bieten Kindern und Jugendlichen Spaß und Abwechslung während der schulfreien Zeit. „Der große Einsatz der Vereine, Institutionen und Ehrenamtlichen aus Mötzingen und Umgebung macht diese Vielfalt möglich“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Mötzingen zur Veröffentlichung des Programmes. Es ist im Internet unter moetzingen.ferienprogramm-online.de einzusehen. Auch die Buchung erfolgt online.