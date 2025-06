Nachdem nun das Sommerferienprogramm für Mötzingen veröffentlicht ist, können sich Kinder- und Jugendliche überlegen, wie sie sich in den Ferien die Zeit vertreiben wollen.

23 Angebote finden sich im kürzlich veröffentlichten Mötzinger Sommerferienprogramm. Anmeldungen sind zunächst bis 29. Juli möglich.

Auftakt zur Ferienprogramm ist die Kinderbibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde beim Gemeindehaus vom 30. Juli bis 2. August. Das Angebot steht unter dem Motto „Abenteuer im Weltraum“. Am Sonntag, 3. August, ist Abschluss mit den Familien.

Eine Kinder-Olympiade lädt am Samstag, 2. August, zu sportlichen Aktivitäten ein. Veranstalter sind die Herrenberg Wanderers, Treffpunkt der Baseballplatz im Längenholz Herrenberg.

Floßbau mit Jugendreferat

Das Jugendreferat Mötzingen lädt am Montag, 4. August, zum „Floßbau für Teens“ ein. Dafür fährt man gemeinsam zur Erzgrube.

Das Bürgernetzwerk Mötzingen lädt am Dienstag, 5. August, zum Oma-Opa-Enkel-Ausflug. Es geht zum Nationalparkzentrum Ruhestein.

Am selben Tag verspricht auch noch ein Angebot des Jugendreferats Spannung. Dabei verschmelzen Geocaching mit Exit Games, wobei es kniffelige Rätsel zu lösen gilt.

Die Puppenbühne Pfiffikus unterhält die Jüngeren dann ebenfalls am 5. August im Bürgersaal mit einem Kasperletheater. Veranstalter ist die Sparkasse Mötzingen.

„Bouldern im Rox“ hießt es am Mittwoch, 6. August, wenn das Jugendreferat zur Aktion im Kletterzentrum in Herrenberg einlädt.

Freestyle Academy Stuttgart

Am 6. August lädt das Jugendreferat auch zu „Freestyle Academy Stuttgart I“ ein. Gemeinsam wird im Längenholz in Herrenberg der Einführungskurs absolviert.

Vom 6. bis 8. August findet das Baseball-Sommercamp mit den Herrenberg Wanderers auf dem Baseballplatz im Längenholz in Herrenberg statt.

Eine Höhlentour für Jugendliche führt am 7. August zur Gustav-Jakob-Höhle auf der Schwäbischen Alb. Veranstalter ist das Jugendreferat Mötzingen.

Ebenfalls das Jugendreferat ist Veranstalter, wenn es am 8. August „Sport-Spiel-Spaß für Teens“ gibt. Versprochen werden aufregende Sportangebote auf dem Freizeitgelände.

Die Bogensportfreunde laden am 9. August zum Bogenschießen auf der Bogenwiese beim Schützenhaus ein.

Spiel und Spaß auf Freizeitgelände

Mit „Spiel und Spaß auf dem Freizeitgelände“ wendet sich der VdK am 12. August an Kinder im Grundschulalter.

Zu „Stockbrot, Black Stories und Spiele“ lädt der SPD-Ortsverein Mötzingen am 14. August zur Grillhütte auf dem Freizeitgelände ein.

Am 19. August lädt der Tennisclub Mötzingen zu „Tennis-Mania – Spaß und Abenteuer auf dem Tennisplatz. Nach dem Training gibt es ein abschließendes Turnier.

„Arrow Tag“ ist eine Mischung aus Völkerball, Bogenschießen und Paintball. Erleben können das die Teilnehmer auf Einladung des Musikvereins Mötzingen am 24. August im Hochseilgarten Nagold.

Einen Ausflug in den Barfußpark bietet die Narrenzunft Mötzingen am 6. September an.

Einen nächtlichen Besuch von Fledermäuse und anderen Tieren hat der Naturschutzbund am 6. September im Angebot.

Kinder drehen einen Krimi

„Wir drehen einen Krimi“ heißt es am 8. September in der Grundschule Wendelsheim in Rottenburg. Veranstalter ist „Andreas Harr film events“.

Am 9. September folgt der zweite Teil der „Freestyle Academy Stuttgart“ des Jugendreferats.

Zu den „Kinderspaßtagen 2025 – in vier Tagen um die Welt“ lädt VIA Mötzingen vom 9. bis 12. September im Gemeindezentrum ein.

Abschließender Programmpunkt ist eine Wiederholung von „Bouldern im Rox“ mit dem Jugendreferat. Termin ist am 10. September.

Online-Anmeldungen für das Ferienprogramm sind im Internet auf der Seite moetzingen.ferienprogramm-online.de möglich.