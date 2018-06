Mötzingen Und plötzlich ist sie Seniorin

Mötzingen. Wie Bürgermeister Marcel Hagenlocher in Erinnerung rief, hatte Marlies Gödde 1977 ihre Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen. Nach Stationen in Dagersheim und Jettingen sowie einer mehrjährigen Elternzeit folgte 1996 die Einstellung als Kindergärtnerin in der Villa Regenbogen, deren Leitung sie 2006 übernahm.

Bei dieser Gelegenheit machte der Rathauschef auf die vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen aufmerksam, denen auch die Rahmenbedingungen in den Kindergärten während den vergangenen 22 Jahren unterworfen waren. So habe sich die Kindergartenwelt ständig verändert, und die wechselnden Konzeptionen sorgten "ständig für neue Herausforderungen", so Hagenlocher. Zudem habe Marlies Gödde in dieser Zeit hunderte von Kindern beim Start ins Leben begleitet, was der Bürgermeister als "sehr spannende und abwechslungsreiche Arbeit" bezeichnete.

Kindern die Natur und Fasnet näher gebracht