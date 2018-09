Mötzingen Umfrage soll den genauen Bedarf der Flüchtlinge klären

Das Angebot in Mötzingen besteht seit März 2017, wie Bürgermeister Marcel Hagenlocher mitteilte. Die Kosten für die Arbeit eines Integrationsmanagers können zu 100 Prozent aus Fördermittel des Landes bestritten werden. Sonja Marion erzählte, dass sie eine zeitlang in Mötzingen gewohnt habe, später war sie bei der Firma "Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten" (GWW) beschäftigt und hat sich nun beruflich neu orientiert, um die Aufgabe, geflüchteten Menschen zu helfen, bewältigen zu können.

In Mötzingen selbst leben 98 Flüchtlinge, sieben sind in angemieteten Räumen in Bondorf untergebracht. Sie befinden sich damit in der sogenannten "kommunale Anschlussunterbringung".

Dies stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die Städte und Gemeinden dar. Die meisten dieser 105 Personen leben in gemeindeeigenen oder durch die Gemeinde angemieteten Räumen, einige haben auch privat Wohnungen gemietet.