Mötzingen tritt Klimaprojekt bei: Gemeinde hofft auf Synergieeffekte

Die Gemeinde Mötzingen tritt als 17. Kommune dem Projekt „Klimaschutzkoordination“ der Energieagentur im Landkreis Böblingen bei.
Einstimmig fiel in dieser Woche der Beschluss des Mötzinger Gemeinderats – zumal der Beitritt ohne eine Kostenverpflichtung für die Gemeinde erfolgt. Die Energieagentur Kreis Böblingen bietet für die Kommunen im Landkreis ein gemeinsames Projekt zur Klimaschutzkoordination an. Ziel ist es, die Städte und Gemeinden fachlich zu unterstützen, zu vernetzen und bei der Umsetzung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen zu begleiten.