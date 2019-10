Mötzingen Startschuss für Millionenprojekt

Mötzingen - Im Herzen von Mötzingen liegt die Großbaustelle, auf der die Bagger bereits seit August in Betrieb sind und ein Kran hoch in die Luft ragt. Der offizielle Startschuss für das in den nächsten 18 Monaten im Bereich Schlossgartenstraße und Schulstraße entstehende Betreuungszentrum wurde jetzt feierlich vollzogen.