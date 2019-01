Mötzingen Sportler 2018 deutlich erfolgreicher

In der 42. Auflage des Sportabzeichens wurden jetzt die 136 erfolgreichen Teilnehmer ausgezeichnet, darunter 62 Jugendliche. Damit haben mittlerweile 4807 Teilnehmer das Sportabzeichen in Mötzingen erfolgreich abgelegt, was einer Quote von fast 60 Prozent der gesamten Teilnehmer entspricht.

Ein besonderes Jubiläum feierte Ernst Kußmaul, der zu den Gründern des Breitensports zählt und etliche Jahre Vorsitzender des Vereins war. Er konnte jetzt bereits zum 40. Mal das Sportabzeichen in Empfang nehmen – und so wird Ernst Kußmaul nun zu einer Ehrung durch das Land Baden-Württemberg ins Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen. 25 Sportabzeichen hat Michael Schweikert abgelegt.

Ein Rahmenprogramm gab es bei der Verleihung in der Mötzinger Gemeindehalle ebenfalls: Mit von der Partie auf der Bühne war die Jazzdance-Gruppe des TSV Öschelbronn mit einer fetzigen Einlage.

Das Sportabzeichen bei den Erwachsenen erhielten in diesem Jahr folgende Teilnehmer: Ella Braun, Alexa Grenzemann, Luca Haisch, Sarah Haisch, Leonie Harter, Emanuel Hiller, Anette Hüther, Tina Kegreiß, Niklas Kern, Malte Krusche, Mika Röckl, Selin Sevim, Melina Seyboldt, Lucy Sicksch, Emily Sindlinger, Max Sindlinger, Eva-Kristin von Hamm, Lisa Acker, Mert Akcay, Vivien Angster, Saskia Angster, Tom Auracher, Melanie Auracher, Meike Baumann, Dominik Bidner, Nils Bihler, Justin Blaskow, David Brösamle, Natalie Brösamle, Fanny Bühler, Ruben Dengler, Paul Deuble, Luisa Flik, Andrea Flik, Lea Sophie Gauß, Marla Grammer, Ellen Harter, Mey Harter, Hannah Herm, Colin Hetzel, Angelika Hiller, Ela Kececi, Ruth Klauß, Patrick Klein, Henri Koch, Timo Koch, Nina Köhler, Joanna Kußmaul, Leonie Laskowski, Deniz Perktas, Maya Reinholz, Maja Röckl, Fabio Schiffke, Sophia Sion, Jan Sommer, Eva Sommer, Jule Stäbler, Johannes Stahl, Tobias Stehle, Jaron Stiegele, Lena Weimer, Nadine Acker, Jochen Angster, Vera Angster, Ben Baberg, Jaap Baberg, Dirk Baberg, Sabine Baberg, Madeleine Bäuerle, Uwe Bäuerle, Günter Bertsch, Adrian Bidner, Gaby Brösamle, Brunhilde Brukner, Elvira Bühler, Madlene Bühler, Reinhold Bühler, Nilay Dellal, Hannes Deuble, Chiara Dürr, Karl-Ludwig Dürr, Amelie Eckert, Frank Fischer, Peter Fischer, Benjamin Flik, Tobias Flik, Annika Flik, Dieter Flik, Hanna Gabel, Julia Gauß, Philipp Gauß, Ernst Gauß, Lilli Gauß, Lukas Graf, Tia Gunzert, Dieter Häffelin, Margret Häffelin, Mia Herm, Sibylle Hiller, Elisa Hipp, Elias Jedele, Elisabeth Kleck, Jona Koch, Ralf Koch, Sabine Koch, Helena Kunze, Ernst Kußmaul, Margarete Kußmaul, Emmett Marcum, Tegan Marcum, Noah Merz, Monika Morlok, Gerhard Müller, Lian Orsag, Heidi Pfrommer, Konrad Reinhardt, Ute Reinhardt, Nina Schäfer, Birgit Schäfer, Esther Schweikert, Erna Schweikert, Ernst Schweikert, Michael Schweikert, Annemarie Sindlinger, Leni Sommer, Erich Sommer, Robin Sommer, Sinan Sönmez, Tim Stäbler, Kim Trefz, Thomas Trefz, Angela Wagner, Sigfried Weinstein, Karoline Wolf, Alena Wolf Tanja Wolf