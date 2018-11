Mötzingen. 2006 gab Mötzingen mit der "Röte" sein letztes Baugebiet frei. Alle gemeindeeigenen Grundstücke seien veräußert worden, so Hagenlocher, während einige in Privateigentum nach wie vor brach lägen – wie in anderen Baugebieten ebenfalls. Die Gemeinde habe sich in den vergangenen Jahren auf die Innenentwicklung konzentriert und "verschiedene Innerortspotentiale" genutzt. Sukzessive wurde aufgekauft, neu geordnet und neu bebaut. Als Beispiele führte der Bürgermeister das Lamm-Areal, die Kreuzung Nagolder Straße/Iselshauser Straße, den Schlossplatzbereich, die Burggärten sowie das Areal Schlossgartenstraße/Schulstraße an.

In den Jahren 2011 sowie 2012/13 nahm Mötzingen darüber hinaus an dem Landesprojekt "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" teil. Dabei wurden alle unbebauten Grundstücke im Innenbereich ermittelt – 2011 rund 150 an der Zahl und alle in privater Hand. Beispielsweise mit einer kostenlosen Bauplatzbörse auf der Gemeindewebsite habe man versucht, so Hagenlocher, auch diese Bauplätze auf den Markt zu bringen.

Innerörtliches Potenzial ist ausgeschöpft