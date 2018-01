Mötzingen Mötzingen baut seine Schulden nahezu ab

Die bauliche Entwicklung werde sich auf die Ortsmitte konzentrieren. Die Baugrundstücke in den Burggärten könnten von privaten Bauherren bebaut werden. In der Schloßgartenstraße/Schulstraße soll das Betreuungszentrum Gestalt annehmen. Im Gemeinderat habe man sich mit dem Thema bereits intensiv befasst, 2017 seien Gespräche mit möglichen Partnern für Bau und Betrieb geführt worden. Eingerichtet werden sollen unter anderem eine ambulante betreute Pflegewohngruppe, Pflegeapartments, eine Tagespflegegruppe sowie seniorengerechte betreute Wohnungen. "Eine sehr gute, sinnvolle und nachhaltige Investition in die Zukunft", meinte Hagenlocher. Auch ein Mehrzweckraum, ein Besprechungsraum sowie Praxisräume sollen hier Platz finden. Zu gegebener Zeit werde zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen, versprach er.

2017 hat sich in Mötzingen aber noch einiges mehr getan, wie Hagenlochers Rückblick zeigte. Das ehemals gemeindeeigene Grundstück im Bereich der Nagolder Straße 5 wurde durch einen privaten Investor mit einem Zehn-Familien-Haus bebaut. Dadurch könne vor allem der Wohnungsmarkt bedient werden, auf welchem in Mötzingen eine entsprechende Nachfrage herrsche. Ursprünglich sollten auf dem Grundstück Eigentumswohnungen entstehen, die Nachfrage sei aber zu gering gewesen.

Schüler können abseits der Straßen gehen

Durch die Erschließung der Burggärten konnte eine fußläufige Verbindung zwischen Norden und Süden der Gemeinde geschaffen werden, sodass Schüler nun abseits der Straßen ihren Weg zur Schule nehmen können.

In der Gemeindehalle wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut und damit die ganzheitliche Sanierung abgeschlossen. Auch der Gymnastikraum der Grundschule erstrahlt in neuem Glanz. Für die Feuerwehr konnte ein neues Fahrzeug, ein TSF-W, als Ersatz für das 36 Jahre alte Löschfahrzeug beschafft werden. Unter den Straßen hat sich auch etwas bewegt: Die Wasserleitung im Meisenweg und der Mühlstraße bis zur Einmündung Lange Straße wurde saniert und die Asphaltdeckenschicht gleich mit erneuert.

Rund 80 Flüchtlinge leben derzeit in Mötzingen, wie Hagenlocher berichtete. Weitere 25 Asylbewerber werden Mötzingen in diesem Jahr für die kommunale Anschlussunterbringung voraussichtlich zugewiesen. Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeinde ein Gebäude in der Vollmaringer Straße realisiert, trotzdem sei eine der größten Herausforderungen bei der Unterbringung der benötigte Wohnraum. "Wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir weiteren Wohnraum anmieten oder kaufen können", erklärte Marcel Hagenlocher.

Der Musikverein Mötzingen unter Leitung von Ralf Holzapfel umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Im Anschluss an Bürgermeister Hagenlochers Ausführungen waren die Bürger zu einem gemütlichen Stehempfang eingeladen.