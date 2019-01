Mötzingen Maskenabstauben bei Partymusik

Mötzingen. Im Jahr 2017 fand sich in Mötzingen eine kleine Gruppe von Freunden, denen fasnet und Umzüge schon immer viel Spaß gemacht haben. Bald kam ihnen bei einer gemütlichen Runde die Idee, einen eigenen Narrenverein zu gründen. Bei der Gründung gab es bereits 14 aktive und zwei passive Mitglieder.

Der Name des Vereins leitet sich vom ehemaligen Mötzinger Schloss ab, welches 1945 in weiten Teilen zerstört und vor einigen Jahren saniert wurde. Ziel des Vereins ist die Weiterführung der Tradition der schwäbisch alemannischen Fasnet. In der Mitte des Schlossplatzes war mit einer Feuerschale für Stimmung und Hitze gesorgt worden, wovon die Zuschauer allerdings nichts hatten, denn der Platz war weiträumig abgesperrt. Der große Weihnachtsbaum erinnerte daran, dass die besinnliche Zeit soeben erst vorüber ging. Dass nun die fünfte Jahreszeit angebrochen ist, daran ließen die Schlossplatz-Hexa keinen Zweifel: Vorab lief jede Art von Trinklied à la Ballermann, später gab es Guggamusik von Neuweiler Narren.

Zu dramatischer Musik schritten die Hexen rund um den Platz, bekamen ihre Masken und schon war der Spuk vorbei. Ausführlicher gestaltete sich die Taufe der Neuen , die meist im dünnen T-Shirt auf dem Platz standen. Zehn Täuflinge mussten erst einen Schokokuss verspeisen, in den etwas artfremdes eingebaut worden war. Dann wurden sie paarweise aneinander gebunden und es gab ein Wettrennen, welches Team als erstes die bereitgestellte Kiste mit den neuen Masken und dem Häs finden und öffnen konnte. Es gab noch andere typische Leckereien nach Hexenart, so dass die neuen bei den Schlossplatz-Hexa sich gleich an ihr neues Leben gewöhnen konnten. Von launigen Trinksprüchen begleitet, wurde auch ein Hexenbräu von den Täuflingen tapfer geschluckt.