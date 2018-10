Mötzingen Maintok bei DM auf Rang sieben

Maintok startete bei der Deutschen Meisterschaft (DM) der Schutzhunde des dhv (deutscher Hundesport Verband) in Schweinfurt mit seiner Malinois Hündin Amy. Dort waren 50 Teilnehmer am Start, das Team Maintok/Amy sicherte sich der siebten Platz.

Dieser Platz sichert Maintok den Ersatzplatz für die VDH (Verband für das deutsche Hundewesen) DM im Jahr 2019 in Hechingen. An dieser DM gehen alle Gebrauchshunderassen an den Start. Man kann sich dort für die Weltmeisterschaft der FCI (Weltdachverband) qualifizieren.

Erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft der Turnierhundesportler in Ladenburg war auch Alexander Hasse mit seinem Hund Baxter im 5000 Meter Geländelauf. Hasse sicherte sich den dritten Platz.