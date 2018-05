Mötzingen Kinder sind von Ausrüstung begeistert

Die Kinder sprangen, lachten, krabbelten und kletterten darauf herum.

In der Fahrzeughalle herrschte mindestens ebenso viel Leben. Hier waren einige Biergarnituren aufgebaut, die zum Essen, Verweilen und gemütlichen Beisammensein einluden.

Der Duft von herzhaftem Essen hing in der Luft, das Brutzeln der Grille war zu hören und die heiteren Gespräche schienen nie abzureißen.

Ruhiger ging es bei den Führungen durch das Feuerwehrhaus zu.

Die Leute vom Fach erklärten allen Interessierten, wie was bei der Wehr so funktioniert, wo die Umkleiden sind und was die Ausrüstung ausmacht, was passiert, wenn eine Alarmierung eingeht und vieles mehr. Groß und Klein kamen hierbei auf ihre Kosten.

Auf die Beine gestellt wurde der Tag der offenen Tür von einer großen Zahl Freiwilliger. Die Wehrleute packten kräftig an – inklusive der Jugend –, unterstützt durch Familienmitglieder, Freunde und Bekannte.

Stefan Thoma zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. "Mehr als erwartet", meinte er zur Besucherzahl. Einer Wiederholung war der Kommandant durchaus nicht abgeneigt.

Eine jährliche Veranstaltung wird der Tag der offenen Türe wohl eher nicht, aber in einem regelmäßigen, zeitnäheren Rhythmus als bisher könnte sich Thoma durchaus vorstellen, die Bevölkerung wieder zu einem Besuch und einer Roten Wurst einzuladen.