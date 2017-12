Mötzingen Kinder bestaunen die großen Krippenfiguren

Mötzingen. Wie schon in vergangenen Jahren in der Adventszeit besuchte auch in der jetzigen Vorweihnachtszeit wieder eine Gruppe Kindergartenkinder, begleitet von ihren Erzieherinnen Ute und Michaela vom Kindergarten "Kunterbunt" in Mötzingen, die große "Enztalkrippe" im Café "Schlössle". Die großen, handgefertigten Figuren wurden bestaunt und mit einer gut verständlichen Weihnachtsgeschichte von Ute erklärt. Interessiert lauschten die Kinder den Worten, wie Maria und Josef ein Quartier suchten, wo ihr Kind zur Welt kommen sollte. Wichtig erschien ihnen auch, dass die Hütte einen Stall für Esel und Kuh hatte, und ein Lagerfeuer mit Schafen und Hirten in der Nähe war. Ein Stern zeigte den drei Königen aus dem Abendland, begleitet von einem Kamel zum Tragen der Geschenke, den Weg zu der kleinen Familie. Auf einem Gemälde von Jerusalem und Umgebung konnten sich die kleinen Gäste ein Bild machen, in welcher Wüstengegend der Geburtsort Bethlehem lag.