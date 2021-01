Mötzingen In der Krise zeigt sich starker Zusammenhalt

Als erstes fallen mir die Fertigstellung unserer neuen viergruppigen Kinderkrippe im Alemannenweg sowie das gute Voranschreiten unseres Betreuungszentrums in der Ortsmitte ein. Mit der neuen Kinderkrippe konnte ein wichtiger Meilenstein in der Kinderbetreuung erreicht werden. Durch den damit verbundenen Umzug der bestehenden Krippengruppen aus den anderen Einrichtungen in die neue Krippe konnten auch die zuvor sehr beengten Verhältnisse in den anderen Einrichtungen zum Teil etwas verbessert werden. Die Krippe wird sehr gut angenommen. Die Kinder, Eltern und die pädagogischen Fachkräfte haben sich inzwischen gut eingelebt, wenngleich die Inbetriebnahme, bedingt durch die landesweiten Kitaschließungen ab Mitte März dann leider nach hinten verschoben werden musste. Ebenfalls konnten wir durch die Coronapandemie bedingt noch keinen Tag der offenen Tür durchführen, der ursprünglich für Mai 2020 geplant war. Dies wollen wir nachholen, sobald es das Pandemiegeschehen guten Gewissens zulässt. Das Betreuungszentrum in unserer Ortsmitte schreitet ebenfalls gut voran. Zusammen mit der Baugenossenschaft Sindelfingen sowie der Stiftung Innovation und Pflege geht es hier schon vorwärts.

Was steht in Ihrer Gemeinde an größeren Projekten oder Meilensteinen im Jahr 2021 an?