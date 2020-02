Mötzingen Großaufgebot sucht nach Einbrecher

Ein bislang unbekannter Täter war zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Pfaffenäckerstraße eingebrochen. Der Unbekannte hatte die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Erd- sowie das erste Obergeschoss durchsucht. Dabei fiel ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck in ebenfalls dreistelligem Wert in die Hände.