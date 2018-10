Mötzingen Gemeinsam auf neuen Wegen

Mötzingen. Es war viel von Wegen die Rede bei der Amtseinsetzung von Annette Rothfuß als Schuleiterin in Mötzingen. Der Weg zum Veranstaltungsort selbst, der Aula in der Grundschule, war dabei eindeutig markiert. Rote Fußabdrücke, ganz offensichtlich von Schülerfüßen auf Papier gedruckt, markierten den Weg dorthin. Das hatte Symbolkraft, für Ortsfremde dürfte es darüber hinaus hilfreich gewesen sein.

Den beruflichen Lebensweg von Annette Rotfuß zeigte die Böblinger Schulamtsdirektorin Angela Huber nach dem Begrüßungslied des Schulchores und der Begrüßung durch Lehrerin Anne Schlegel auf. Nach der Ausbildung zog es Rotfuß zunächst an die Grundschule in Bad Teinach und anschließend an die Grundschule im Calwer Stadtteil Hirsau. "Sie sind mit Leib und Seele Grundschullehrerin", attestiert Huber der neuen Schulleiterin.

Und genau deshalb hatte es Rothfuß nach einer Tätigkeit für das Schulamt Pforzheim nun wieder an die Basis, zu der Arbeit an einer Schule und mit Kindern, gezogen. Zu einer Schule mit "kleinem, aber feinem Kollegium", wie Huber betonte und herausstellte, dass dieses die Vakanz gut überbrückt habe.