Mötzingen Besonders die Kinder profitieren

Im April 2018 endet der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet "Ortskern II", das über das Landessanierungsprogramm gefördert wird. Die bewilligten Fördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro sind aber noch nicht ganz abgerufen. Rund 300 000 Euro stünden noch zur Verfügung, so Bürgermeister Marcel Hagenlocher. Ein paar Maßnahmen seien zwar noch geplant, würden dieses Potential allerdings nicht ausschöpfen. Dafür hat die Gemeinde andere Projekte im Auge, die aktuell jedoch nicht im Sanierungsgebiet liegen. Deswegen beschlossen die Räte am Dienstagabend einstimmig drei Erweiterungen um mehrere Grundstücke, alle im Gemeindeeigentum. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um zwei Jahre wurde bereits beantragt.

Hoffnung auf günstigere Angebote

Eine Gebietserweiterung betrifft mehrere Grundstücke in der Vollmaringer Straße sowie eines in der Kaisersgartenstraße. Dort befinden sich die sanierungsbedürftigen Spielplätze "Weiherstraße" und "Kaisersgartenstraße". Deren Neugestaltung ist bereits für 2018 geplant und wird gemeinsam ablaufen, wie das Gremium in derselben Sitzung einstimmig beschloss. "Wir hoffen auf günstigere Angebote, wenn wir parallel ausschreiben", erklärte Bürgermeister Marcel Hagenlocher. Und auch dank der Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm wird es deutlich günstiger: 100 Prozent der Kosten sind absatzfähig, die Förderung erfolgt in Höhe von 60 Prozent. Damit muss die Gemeinde nur 40 Prozent selbst tragen. Anderweitig käme man nicht mehr an so eine Förderung heran, wie Hagenlocher hervorhob.