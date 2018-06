Mötzingen (up). Einstimmig gaben die Mötzinger Gemeinderäte in dieser Woche grünes Licht für den Haushaltsplan 2018 – den ersten nach dem neuen Haushaltsrecht. Insgesamt sind für Investitionen 1,85 Millionen Euro im Etat vorgesehen. Sehr erfreulich fand es Kämmerer Christian Stepan zudem, dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahme vorgesehen ist, und der Mötzinger Schuldenstand am Jahresende auf 256 656 Euro sinken soll. Bürgermeister Marcel Hagenlocher wies auf den enormen Aufwand des Umstellungsprozesses hin, der jedoch gut bewältigt wurde.