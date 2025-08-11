Mössinger BeneVit-Chef Pfister: „Werde jetzt alle Aktivitäten einstellen“

Stambulant-Entwickler Kaspar Pfister legt den Bau von stambulant-Projekten auf Eis, weil die gesetzliche Grundlage fehlt. Dabei handele es sich doch nur um „ein paar Sätze“.
„Wissenschaftler, Verbände, Einrichtungsbetreiber, Angehörige und Pflegekunden unterstützen das stambulant-Modell vehement. Nach fast einem Jahrzehnt erfolgreicher Praxis und mehrfacher positiver wissenschaftlicher Evaluation soll es im September endlich auch gesetzlich zugelassen werden“, teilt Sabine Fuchs, von der Öffentlichkeitsarbeit der bei der BeneVit-Gruppe mit. Ein paar Hürden seien aber noch zu nehmen.