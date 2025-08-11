Mössinger BeneVit-Chef Pfister: „Werde jetzt alle Aktivitäten einstellen“

Stambulant-Entwickler Kaspar Pfister legt den Bau von stambulant-Projekten auf Eis, weil die gesetzliche Grundlage fehlt. Dabei handele es sich doch nur um „ein paar Sätze“.

„Wissenschaftler, Verbände, Einrichtungsbetreiber, Angehörige und Pflegekunden unterstützen das stambulant-Modell vehement. Nach fast einem Jahrzehnt erfolgreicher Praxis und mehrfacher positiver wissenschaftlicher Evaluation soll es im September endlich auch gesetzlich zugelassen werden“, teilt Sabine Fuchs, von der Öffentlichkeitsarbeit der bei der BeneVit-Gruppe mit. Ein paar Hürden seien aber noch zu nehmen.

„Es könnte so einfach sein: Kosten senken und Qualität stiegern.1000 Euro pro Monat kann jeder Bewohner an seinem Pflege-Eigenanteil einsparen, die Kassen müssen pro Bewohner und Jahr nachweislich bis zu 7200 Euro weniger zahlen: Würde stambulant flächendeckend eingeführt, könnte es das Pflegesystem um Milliarden von Euro entlasten – und das jedes Jahr“, wird weiter mitgeteilt.

Immer wieder bürokratische Hürden

Doch das war lange Zeit wohl zu schön, um wahr zu werden: Denn jahrelang bauten sich immer wieder bürokratische Hürden gegen das ebenso erfolgreiche wie kostengünstige „Mit-Mach-Heim“ auf.

Nun gibt es ein Hoffnungszeichen aus Berlin: Die Bundesregierung will das Pflege-System „stambulant“ nach fast zehn Jahren endlich zulassen. Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht, doch: „Die zwei Projekte, die in diesem Jahr in Meßstetten und Biederbach in Baden-Württemberg begonnen werden sollten, starten wir erst, wenn die gesetzliche Grundlage feststeht“, wird stambulant-Entwickler und BeneVit-Chef Kaspar Pfister zitiert.

„Der Baubeginn musste bisher wegen fehlender gesetzlicher Regelungen immer wieder verschoben werden.“ Dabei gehe es um ein Ärztezentrum, zwei kommunale Kindergärten, barrierefreie Wohnungen, Tagespflege und 100 stambulante Pflegeplätze mit rund 25 Millionen Euro Investitionssumme – das Ganze ohne öffentliche Fördergelder!

„Wann kommt das endlich?“

Trotz der Hoffnung auf Zulassung: Pfister kritisiert den aktuellen Gesetzentwurf. Er wird zitiert: „Für die Umsetzung von stambulant reicht die jetzige Formulierung im Gesetz nicht aus, es sollen die Details durch die Spitzenverbände definiert werden und die sollen 12 Monate Zeit dafür brauchen dürfen.“ Deshalb könne es jetzt auch noch keinen Baubeginn geben.

Immerhin: Der politische Wille sei artikuliert. Doch Pfister fürchtet die bürokratischen Mühlen: „10 Jahre stambulant- Erfahrung haben gezeigt, dass bereits zweimal der Versuch einer gesetzlichen Verankerung gescheitert ist.“ Es gehe nun nur um ein paar Sätze, die ins Sozialgesetzbuch eingepflegt werden müssten, so Pfister.

Dem Pflege-Reformer wäre eine Auflösung aller Leistungssektoren in der Pflege das Liebste: Man bekommt Leistungen ausschließlich nach Bedürftigkeit und nicht nach der Art, wie man wohnt. Pfister fragt sich: „Aber wann kommt das endlich?“

Er sei fassungslos: „Jeden Tag erfahren wir, dass Pflegeplätze fehlen, die Kosten nicht mehr bezahlbar sind, Eigenanteile zu hoch sind, die Pflegekassen blank“, zählt Pfister auf.

Gespannt blickt er auf die nächsten Monate: „Ich werde jetzt alle Aktivitäten einstellen und warten, was von der Obrigkeit kommt, um dann zu sehen, was wir dann noch machen dürfen.“ Allerdings: „Wenn ich stambulant so umsetzen darf, wie es sich in der Praxis in neun Jahren bewährt hat, investiere ich 100 Millionen in neue Projekte. Wenn nicht, lasse ich es sein.“