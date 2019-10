Mössingen Toter wohl durch Unterkühlung gestorben

Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und des Obduktionsergebnisses muss wohl von einem Sturz des 66-Jährigen ausgegangen werden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

In Folge des Sturzes sei der mann dann verletzt am Ufer gelegen, wo er in der Folge einer Unterkühlung starb.