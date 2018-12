Mössingen Ruhestätte für geliebte Haustiere

Entstehen sollte der Tierfriedhof am Nordring 1, auf dem Gelände des dortigen Bahnwärterhäuschen. Heute ist das denkmalgeschützte Gebäude, das das Büro beherbergt, ein schmuckes Kleinod und die Anlage ein idyllischer und friedlicher Ort im Grünen. Bis es so weit war, gab es jedoch viel zu tun.

Insbesondere die Sanierung des ehemaligen Bahnwärterhäuschens sei mit großem Arbeitsaufwand verbunden gewesen, erinnern sich Anna und Siegfried Maier. Umso dankbarer ist das Ehepaar für die Unterstützung der Stadt Mössingen, die ihnen viel Hilfe angedeihen ließ.

Im Herbst 2013 konnte der Kleintierfriedhof dann seine Pforten öffnen. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Gräber dazugekommen, in denen vom Wellensittich über das Kaninchen bis hin zu Hund und Katze ganz unterschiedliche Tiere ruhen – darunter einige aus Hechingen.

Die meisten Grabstätten sind liebevoll geschmückt. Auf Schrifttafeln haben viele Tierbesitzer ihrem verstorbenen Liebling einen persönlichen Abschiedsgruß hinterlassen, oftmals erinnern Fotos an den treuen Gefährten. Wie die Gräber gestaltet werden, das bleibt, ebenso wie die Wahl der Grabform, jedem Einzelnen überlassen.

Je nach Wunsch und Budget gibt es verschiedene Optionen. Ob die Entscheidung letztlich auf ein Wiesengrab fällt, auf eine Ruhestätte mit Einfassung oder darauf, das Tier kremieren zu lassen – das ist eine individuelle Sache. Die Bestattung ist sowohl im Holzsarg, im Pappsarg oder auch in einer Decke möglich.

Entscheidet sich der Tierbesitzer für eine Kremierung, kann aus vielen verschiedenen Urnenmodellen gewählt werden. Wie Siegfried Maier erklärt, orientiert sich die Ruhezeit am Gewicht des Tieres. Sie dauert ein bis acht Jahre, kann aber jederzeit verlängert werden; eine Option, von der viele Gebrauch machen.

Bei allen Fragen rund um Abschied und Beisetzung stehen Anna und Siegfried Maier den Menschen einfühlsam mit Rat und Tat zur Seite. Denn sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer diese Zeit ist. Können die Besitzer ihr Tier nicht selbst auf den Kleintierfriedhof bringen, kann es auf Wunsch auch abgeholt werden – ob von zu Hause, aus der Tierklinik oder vom Tierarzt.

Ist dann der Tag der Beisetzung gekommen, haben sie Gelegenheit, sich im würdevoll ausgestatteten Abschiedsraum in aller Ruhe von ihrem Liebling zu verabschieden. Um diesen nach dem Tod an einem schönen Platz zu wissen, wird oft eine lange Anreise in Kauf genommen.

Das Einzugsgebiet erstreckt sich bis in den Raum Ulm. Ist der Weg nach Mössingen weit, übernimmt auf Wunsch auch das Ehepaar Maier die Grabpflege, das den Tierfriedhof, der wie die meisten Friedhöfe öffentlich zugänglich ist, mit viel Herzblut nebenberuflich betreibt und pflegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Kleintierfriedhof Maier gibt es unter www.kleintierfriedhof-moessingen.de (Telefon: 0162/3 97 01 39 und 07127/7 12 48, E-Mail: m.kleintierfriedhof@yahoo.de).