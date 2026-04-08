Mössingen: Gesundheit wird hier zur Chefsache

Berufstätige über 50 Jahre lassen sich häufiger krankschreiben als jüngere Kollegen. Die Reha-Klinik Bad Sebastiansweiler setzt deshalb auf Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Die Mittagspause bedeutet für viele Menschen eine kurze Entspannung während der Arbeit. Ein Durchschnaufen, bevor die zweite Tageshälfte beginnt. Aber: Entspannung kann man unterschiedlich interpretieren. Sitzend das Vesper verspeisen, obwohl man als Bürokraft ohnehin acht Stunden am Schreibtisch sitzt? Für den Körper ist das keine Erholung – und gesund ist es auch nicht. Der Rumpf sackt ein, „dabei sollten 80 Prozent der Menschen ihren Rücken gezielt stärken“, sagt Hannah Arndt.