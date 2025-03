Mörike trifft Rottweil: Pfarrer schreibt Buch über tragische Doppelliebe

Er ist geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde und Schriftsteller zugleich: Alexander Köhrer. Am 13. März erscheint sein neuer Roman „Mörike liebt“. Zwei Lesungen sind in Rottweil geplant.

„Er geht die Bursagasse entlang, hört hinter sich Hufengeklapper, vermischt mit dem gleisenden Klang beschlagener Wagenräder auf dem Pflaster“. Mit den ersten Zeilen des Romans „Mörike liebt“ lässt Autor Alexander Köhrer den Leser gleich eintauchen ins Geschehen. Die bildreiche Sprache Köhrers, die sich durch das gesamte Werk zieht, fasziniert und sorgt dafür, dass man das Buch gar nicht mehr weglegen möchte.

Man möchte mehr wissen über diese tragische Doppelliebe Eduard Mörikes zu seiner Cousine Clara Neuffer und zu Maria Meyer. Möchte wissen, was er erlebte, dachte und wie er liebte, der größte schwäbische Dichter. Solche Fragen beantwortet der Autor in seinem Roman, mit großer Leidenschaft für die Schriftstellerei, einer großartigen Sprache und mit viel Gefühl.

Neidischer Zuschauer

Bereits als Schüler faszinierte den Pfarrerssohn Alexander Köhrer Lyrik. Damals war es Friedrich Hölderlin, der ihn in seinen Bann zog und Köhrer selbst zum Lyriker werden ließ, erzählt er. Bis heute übrigens. Sein Buch „Seelsorgegedichte: Des Himmels Hang aber ist Neigung“ hat er 2018 herausgebracht, den Lyrikband „Espresso X“ 2023.

Aber dennoch: Köhrers ganze Liebe und Leidenschaft gilt Eduard Mörike. „Irgendwann war mir die Lyrik Mörikes näher und Hölderlin musste neidisch zuschauen“, sagt er lächelnd. Dennoch studierte Alexander Köhrer evangelische Theologie und eben nicht Literaturwissenschaften. „Als Pfarrerssohn war das naheliegend“, sagt er.

Mörike zieht sich durch sein Leben

Aber als Student im evangelischen Stift in Tübingen war er Mörike dann näher denn je, denn auch der hatte hier studiert. Köhrer wohnte sogar im selben Zimmer. Derlei „Begegnungen“ mit dem Dichter ziehen sich durch sein ganzes Leben. Köhrers Tante wohnt in einem Haus, in dem auch Mörike lebte, Köhrer war Pfarrer in Plattenhardt, wie Mörike auch. Immer wieder kreuzen sich die Wege.

Und als Alexander Köhrer dann Repetent am Stift war, bekam er den Auftrag, zum Mörikejubiläum 2004 eine Ausstellung mitzugestalten. Daraufhin durchwühlte er regelrecht sämtliche Archivalien im Stiftsarchiv, drehte das Unterste nach oben und zählt seither zu den herausragenden Kennern des Stifts.

Die ganze Kulisse

Zur Ausstellung schrieb er die wissenschaftliche Ausarbeitung „Im Locus antwortet er verwirrt: Eduard Mörike im evangelischen Stift in Tübingen 1822-1826“. Und seither war der Wunsch gereift, einen Roman zu schreiben. „Ich hatte mit dem Buch die ganze Kulisse geschaffen, musste Mörike nur noch reinsetzen und warten, bis er losläuft“, so Köhrer.

„Mit dem Roman ‚Mörike liebt‘ habe ich nun das vollzogen, was ich vor 20 Jahren schon tun wollte“, sagt er ganz im Glück. Doch dann kam Josefine. „Die hat sich vorgedrängelt“, meint Köhrer augenzwinkernd. „Josefine – Das Geheimnis einer zarten Liebe“ ist der Titel seiner Erzählung, die 2019 im EigenArt-Verlag erschienen ist.

Bevor er aber sein Amt in Rottweil antrat, sollte auch „Mörike liebt“, nahezu fertig sein, so Köhrers Plan. Hier blieb nur wenig Zeit für schriftstellerisches Tun. Das hatte er vermutlich bereits geahnt. So erfolgte im vergangenen Jahr lediglich noch der Feinschliff.

Zwei Lesungen

Am Donnerstag, 13. März, erscheint das Buch. Auf dem Titel Mörike mit seinen blauen Augen, darübergelegt ein verschmierter Lippenstiftmund.

Ebenfalls am 13. März findet im „Café am Känzele“ ab 19.30 Uhr die Veranstaltung „MitSprache bei Mörike – Schreiben im Zeitalter der Zensur“, mit Vortrag und Lesung statt. Anmeldung per E-Mail bei Janina.niefer@elkw.de.

Eine weitere Buchvorstellung ist am Mittwoch, 2. April, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Klein. Auch hier wird um Anmeldung unter Telefon 0741/60 07 oder per E-Mail unter info@buch-klein.de gebeten.

Zum Buch: „Mörike liebt“, von Alexander Köhrer, Molino-Verlag, 208 Seiten, ISBN 978-3-948696-94-8, Preis: 18 Euro.