Mörder zieht vor Verwaltungsgericht: Therapie für Vierfachmörder von Rupperswil?

Der Vierfachmörder von Rupperswil will im Strafvollzug eine freiwillige Therapie durchlaufen.
Konkret hieß das Verwaltungsgericht die Beschwerde des wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilten Mannes teilweise gut. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) muss den bereits begonnenen Prüf- und Abklärungsprozess des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes vollständig abschließen und dann erneut entscheiden, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Verwaltungsgerichts hervorgeht.