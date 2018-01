Mönchweiler Zum Beginn gibt es Strom umsonst

Mönchweiler. Fahrer von Elektro-Autos können ab sofort auch in Mönchweiler einen Ladestopp einlegen. Ende 2017 wurde die erste E-Ladesäule in Mönchweiler fertiggestellt und jetzt offiziell in Betrieb genommen. In unmittelbarer Nähe zum Wohn-Park und der katholischen Kirche kann in der Schillerstraße künftig Strom getankt werden.