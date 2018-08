Mönchweiler Zu Besuch bei Sandy und Fantasia Dream

Mönchweiler (mhm). Nicht schreien, nicht rennen und freundlich auf das Tier zugehen – bei Sylvia Fischer vom Reiterverein Mönchweiler gab es erst einmal einiges an Information und "Trockenübungen", bevor die 21 Kinder mit den großen Tieren im Reitstall in Kontakt gehen durften. Was frisst denn so ein Pferd, etwa Fleisch? Gelächter bei den Kindern: "Nein Heu!" Und Hafer, und gerne mal einen Apfel oder eine Karotte.