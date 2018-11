Mönchweiler Ziel lautet: Mönchweiler voranbringen

Mönchweiler. Vor 50 Jahren gegründet, haben die Unabhängigen Bürger (UB) alle Anteil an den großen Veränderungen, die die Schwarzwaldgemeinde prägen. Damals hatte man erstmals eine Liste aufgestellt und mit Karl Treiber den ersten Gemeinderat in der Geschichte der UB gestellt. Seither konnten bei elf Wahlen 18 verschiedene Gemeinderäte der Gruppierung in den Gemeinderat einziehen.

An Projekten beteiligt

In den vergangenen 50 Jahren wurden zahlreiche Projekte mit realisiert. Wolfgang Eich stellte dabei vor allem die Schaffung von Neubaugebieten, die Erweiterung des Gewerbegebiets, die Erneuerung des Wasserhochbehälters, die Sanierung und Erweiterung der Schule, die Sanierung der Alemannenhalle, die Fußgängerunterführung B 33, der Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule mit Mensa, der Bau des Kinderhauses und des Wohn-Parks in den Vordergrund.