Mönchweiler Vorpreschen der Schule unverständlich

Auch in Notfallsituationen wäre ein solches DSB (Digitales Schwarzes Brett) von großem Nutzen. Dass von der Schulleitung mit der Firma Renzmedia nur ein Anbieter angefragt wurde, stieß beim Gemeinderat auf wenig Verständnis. Warum dieses System in diesem Umfang sein müsse und ob es nicht für die Hardware kostengünstigere Alternativen gäbe, wollten die Gemeinderäte abgeklärt haben. An der Software, die genau auf die Bedürfnisse von Schulen ausgerichtet ist, gibt es wohl nichts zu rütteln.