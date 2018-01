Mönchweiler Vordringlich sind Bebauungspläne

Mönchweiler. Unter den Gästen fand sich ein großer Teil des Gemeinderats, Vertreter der Kirchen und Vereine, der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes sowie aus Handel und Gewerbe. "Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen, ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und gesegnetes Jahr 2018", so Fluck.

Mit einigen Worten ging er auf die "große" Politik ein: "Das Spiel mit der Macht im Staat kratzt an den Grundpfeilern unserer Demokratie, wo gerade wir mitten in Europa eine wichtige Rolle spielen und große Verantwortung tragen. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Umbruch, anscheinend muss sich keiner mehr an Regeln halten. Nur noch zu fordern und selber nichts dafür zu tun, wird auf Dauer nicht mehr funktionieren", stellte er fest.

Im Gegenzug hob er diejenigen hervor, die durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine große Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft wahrnehmen. Dazu, so sehe er es, wäre eine Anlaufstelle in der Ortsmitte als Treffpunkt für Jung und Alt hilfreich, mit einem kleinen Café in Bürgerinitiative, einer Nachbarschaftshilfe sowie Betreuungsangeboten für Schulen und Kindergärten.