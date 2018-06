Mönchweiler VMR investiert zwölf Millionen Euro

Offiziell vorgestellt hatte Thomas Viebrans seine Pläne vor einem Jahr, anlässlich der Feier "25 Jahre VMR". Gemeinsam mit seinen Partnern Michael Meier und Klaus Richter als Garagenfirma begonnen, ging es steil nach oben. 2002 erfolgte der Umzug nach Mönchweiler in die aktuellen Geschäftsräume, die längst aus allen Nähten platzen. 2013 erfolgte die Trennung von seinen bisherigen Partnern, Viebrans wollte die mittlerweile deutlich gewachsene Firma als Familienunternehmen weiter führen. Visionär hatte er dann das Grundstück an der Waldstraße erworben und die Planung begonnen. Zehn Millionen hatte er für den Neubau eingeplant – mittlerweile wurde er von einer boomenden Baukonjunktur eingeholt. "Wir liegen bei der Planung bei bisher zwölf Millionen und hoffen, dass es nicht wesentlich mehr wird. Dafür haben wir dann neben viel mehr Produktionsfläche auch einige echte Hingucker", versprach er.

Der Vertreter der Ketterer Architekten, Olaf Wuttge-Greimel, betonte, dass der Bau so langsam aufblüht. So biete die künftige Kantine nicht einfach einen Sitzplatz zum Mittagessen, sondern werde ein echtes Schmankerl. So ganz nebenbei habe man auch festgestellt, dass das Dach zu schade sei, einfach bekiest zu werden. Nun soll eine Dachterrasse Erholung bieten. Ein Großteil der Mehrausgaben sei gestiegenen Baukosten und den Vorgaben des Bandschutzes geschuldet. "Das hat uns manchmal an die Grenzen geführt", schilderte er. "Wir wollen nicht einfach ein Gebäude hinstellen, es soll eine Aussage sein", verkündete er. Die ersten Maschinen sollen am 8. Oktober umziehen. Bis dahin sollen rund 1800 Kubikmeter Beton verbaut sein.

Freude kam auf, als der Kran den Richtkranz anhob, Bernfried Müller von der Firma Stumpp den Richtspruch reimte und mit dem Vertreter der Zimmerei Fichter, Christian Kauchar, das Glas leerte.