Mönchweiler VMR feiert Richtfest

Voll im Zeitplan präsentiert sich der Rohbau des künftigen Produktions- und Verwaltungsstandortes von VMR im Mönchweiler Industriegebiet in der Waldstraße. Was so einfach klingt, war keineswegs selbstverständlich. Akribisch war die Planung angelegt, damit alles klappt, wie erdacht, aber schon zu Beginn kam es anders. Der für Mai 2017 vorgesehene Spatenstich konnte erst Ende Juli erfolgen, weil sich das Bauamt in Villingen außerordentlich viel Zeit mit der Baugenehmigung nahm, heißt es von VMR in einer Mitteilung.

Danach ging es schnell vorwärts mit der Großbaustelle, bei der rund 10 000 Quadratmeter Fläche überbaut werden. Es begann mit den Erdarbeiten, bei denen viele Kubikmeter Erde und Steine bewegt wurden, um das Fundament und die Bodenplatte des Verwaltungstraktes zu legen. Bis zum Jahreswechsel gelang es, die ersten Wände und Decken hochzuziehen.

Zeitweiser Schneefall, vor allem aber eisige Frostnächte bis Anfang April verhinderten im neuen Jahr die zügige Wiederaufnahme der Bauarbeiten. Es dauerte lange, bis Petrus ein Einsehen zeigte und das Wetter wieder mitspielen ließ. Stück für Stück wuchs in der folgenden Zeit ein imposantes Gebäude heran. Nachdem Mitte Mai die Betonarbeiten weitestgehend abgeschlossen wurden, begann man mit den Stahlbauarbeiten über der künftigen Produktionshalle.