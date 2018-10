Mönchweiler Viebrans’ engagieren sich für Katharinenhöhe

Die ganze Familie steht hinter der Veranstaltung und übernimmt auch die Bewirtung der Gäste. Zwei Viebrans‘ stehen sogar auf der Bühne – Thomas Viebrans bei S’Päärle Villinger und Dennis Viebrans als Mitglied der Hexen-Boygroup. Ehefrau Gabriele und Tochter Yvonne ziehen hinter der Theke die Strippen. Meik Gildner hat Karten und Plakate entworfen.

An diesem Montag, 22. Oktober, startet der Vorverkauf bei VMR in der Mönchweiler Waldstraße im Gewerbegebiet und bei Beauty-Island, dem Kosmetiksalon von Gabriele Viebrans in der Oderstraße 24 in Villingen.