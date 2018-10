Mönchweiler. In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Apotheke in der Albert-Schweitzer-Straße in Mönchweiler einzubrechen. Gegen 1.20 Uhr hörte ein Anwohner Geräusche an einem Fenster des Gebäudes und verständigte die Polizei. Bei der genaueren Überprüfung stellten die eintreffenden Beamten fest, dass ein Unbekannter mehrmals mit einem Hebelwerkzeug angesetzt hatte, um ein Fenster der Apotheke aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, war der Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei vermutlich in Richtung Hebelstraße geflüchtet. Eine Fahndung verlief negativ. Die Polizei Villingen bittet um Hinweise.