Mönchweiler Vereine sollen Organisation stemmen

Mönchweiler. Sah der von Hauptamtsleiterin Daniela Klimmt vorgelegte Plan schon recht umfangreich aus, hatte sie in der Versammlung alle Hände voll zu tun, um die dort vorgetragenen Termine aufzunehmen.

Neben den eigentlich jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen hatte die Auflistung einige außergewöhnliche Termine parat. Gleich drei Jubiläen stehen an: Die Evangelische Freikirche feiert in der Alemannenhalle ihr 25-jähriges Bestehen und plant außerdem ein Konzert. Auf 100 Vereinsjahre können sowohl der SPD-Ortsverein als auch der Fußballclub zurückblicken. Die Fußballer feiern groß mit einem Festbankett in der Alemannenhalle, die SPD möchte ihr Jubiläum in der Mensa der Gemeinschaftsschule ausrichten.

Der Radsportverein möchte gerne wieder ein Radrennen nach Mönchweiler bringen – welches und zu welchem Termin steht noch nicht fest. Einer der Höhepunkte im Jahr 2019 wird sicher die Fahrt zum Partnerschaftstreffen nach Chabeuil. Der Sprecher des Freundeskreises Chabeuil, Peter Kaiser, appellierte an die anwesenden Vereine, eine Teilnahme am gemeinsamen Fest ins Auge zu fassen. Ein weiterer wichtiger Termin 2019 sind die Kommunalwahlen am 26. Mai.