Mönchweiler Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt

Dass im Moment nicht alle Anfragen im Kinderhaus abgedeckt werden können, darüber ist Bürgermeister Rudolf Fluck nicht glücklich. Die Verwaltung der Schwarzwaldgemeinde ist mit Nachdruck daran, eine befriedigende Lösung zu finden. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie man in Zukunft Plätze schaffen kann – dazu braucht es aber Diskussion und Konsens im Gemeinderat", erklärt Fluck. In der Gemeinderatssitzung war eine Bürgerin von Mönchweiler, Mutter von Zwillingen, an den Gemeinderat und die Verwaltung herangetreten, weil ihre Kinder auf der Warteliste gelandet sind. Sie forderte die Verwaltung auf, hier Abhilfe zu schaffen.

Zunächst einmal galt es jedoch in den vergangenen Wochen, die Leitung des Kinderhauses in andere Hände zu geben. Nachdem man sich von der Leiterin der Einrichtung, Ursula Jacob, getrennt hatte, nehmen nun gleich drei Mitarbeiter des Kinderhauses die Verantwortung auf ihre Schultern. Mit Tobias Kammerer, Sarah Felber und Anna Kaltenbach gibt es nun ein Leitungsteam, das sich die Aufgaben im Haus teilt.

Bei einem Elternabend wurde über die durchgeführten Änderungen informiert und die Plattform genutzt, die weitere Planung vor zu stellen. Das kompetente Leitungsteam wird in den kommenden eineinhalb Jahren ständig weitergebildet. Sarah Felber wird für den Krippenbereich zuständig sein, Anna Kaltenbach übernimmt den Bereich SBS (Singen, Bewegen, Sprechen) und ist unter anderem für die Führung der Zeitkonten zuständig. Tobias Kammerers Zuständigkeitsbereich ist der Regelkindergarten und die Waldpädagogik, auch die Öffentlichkeitsarbeit liegt in seinen Händen. Die allgemeinen organisatorischen Aufgaben teilt sich das Leitungsteam. Zur Team-Entwicklung wird es Supervisionen mit Brigitte Schöll aus Tuttlingen geben.