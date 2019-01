Mönchweiler Unterrichtsende auf Busse abgestimmt

2019 stehen in der Einrichtung wieder zahlreiche Veranstaltungen an. Momentan befindet man sich schon mitten im Prüfungs- und Vorbereitungsstress für die unterschiedlichen Schulabschlüsse.

Schon am 12. Januar werden die Schüler aktiv. Mönchweilers Bürger können den ausgedienten Christbaum abgeben – die SMV freut sich über eine Spende. Am Donnerstag, 17. Januar, bietet die GMS einen ganz besonderen Elterninformationsabend an. Ab 18.30 – Beginn ist in der Mensa der GMS – können interessierte Eltern mit ihren Kindern einen ganz persönlichen Eindruck von der Gemeinschaftsschule erhalten. Die Schüler der Klassen fünf und zehn sind vor Ort und gewähren einen Blick in ihr Klassenzimmer – Gespräche inklusive. Am 19. Februar können die Schüler beim Wintersporttag wieder aus zahlreichen Angeboten auswählen.

Im Bereich der Berufsorientierung ist die GMS auf einem erfolgreichen Weg. Zahlreiche Firmen vor Ort haben sich für eine Kooperation mit der GMS entschieden oder arbeiten eng mit ihr zusammen. Zu ihnen zählt jetzt auch die Firma Wiha. Mit Spannung wird der Erweiterung der GMS entgegengefiebert. Außerdem liegt der Gemeinde der Medienentwicklungsplan der Schule vor. "Wir haben eine bedarfsorientierte Medienausstattung für eine gute Arbeit in die Zukunft vorgelegt – und hoffen nun auf Unterstützung", erklärt Lothar Reiner. Und motiviert möchte man die Aufgaben der Zukunft auch angehen. Deshalb freut man sich bei der GMS, dass man mit Florian Köpfer in der Sekundarstufe 1 einen neuen Referendar für die Fächer Technik, Mathematik und Physik hat. Und auf eine Neuerung mussten sich Schüler und Lehrkräfte einstellen: Um den Schülern die Bus-Heimfahrt am Nachmittag zu erleichtern, wurde das Unterrichtsende auf 15.45 Uhr vorverlegt. Dadurch können rund 80 Prozent der Schüler schon eine Stunde früher zu Hause sein. Abgezwackt hat man die Viertelstunde an der Mittagspause – mit überwältigender Zustimmung von Schülern und Lehrkräften.