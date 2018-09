Mönchweiler Unbekannter spricht Kinder an

Mönchweiler. Warum spricht der Mann Kinder an? Was hatte er für Absichten? Diese Frage treibt gerade mehrere Familien in Mönchweiler sowie die Beamten des Polizeireviers in Villingen um. Denn: Am Montag und Dienstag soll ein bislang Unbekannter zwei Mal Kinder angesprochen haben. Entsprechende Hinweise des Schwarzwälder Boten hat die Polizei bestätigt.

Demnach kam es am Montag gegen 18.30 Uhr in der Vogt-Flaig-Straße – im Bereich der Arche am Kirchplatz – zum ersten Vorfall. "Ein Junge und ein Mädchen wurden hierbei angesprochen und offenbar gefragt, ob sie Lust hätten, Zeitungen auszutragen", berichtet Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Anfrage unserer Zeitung. Einen weiteren Kontakt habe es nicht gegeben, der Mann habe sich wohl entfernt, als eine Mutter dazu kam. Nach Angaben der Polizei soll der Mann einen roten Toyota Kleinwagen mit TUT-Kennzeichen gefahren haben.

Erste Ermittlungsansätze