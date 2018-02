Mönchweiler Turner entführen in den Zauberwald

Mönchweiler. Das war gut so, die Aufmerksamkeit war während der Aufführungen wieder ganz bei den Akteuren. Dass das nicht schwer fiel, lag auch an der hohen Qualität der Auftritte. Doch zunächst einmal wurden die Party-Gäste in einen verwunschenen Zauberwald gelockt. Immer wieder tauchen verrückte oder gar magische Gestalten auf – sowohl auf der Bühne, als auch im Saal. Zwerge, Zauberer, Hexen und Gnome und auch – mehr oder weniger – wilde Tiere bevölkerten die Halle und sorgten schon bald für ausgelassene Stimmung.

Das Publikum hatte sich größtenteils auf das märchenhafte Motto des diesjährigen Turnerballs eingestellt, das da hieß: "Der verwunschene Turnerball". Die Organisatoren Jürgen Gedanitz, Anna Lena Mischon, Felix Hummel, Paola Eggert und Rebecca Hermann hatten sich im Vorfeld mächtig ins Zeug gelegt und mit Likör-Bar und Trinkspiel zwei Neuheiten mit ins Partygeschehen aufgenommen. Nicht ganz leicht war die Suche nach einer Guggenmusik. Doch in Binningen wurde man fündig – auch wenn es da zu einem kleinen Missverständnis kam: Die Hudupfen Bänd, die in der Halle mächtig einheizte und für tolle Stimmung sorgte, kam nicht – wie im Vorfeld angekündigt – aus dem schweizerischen Binningen bei Basel, sondern aus dem deutschen Binningen bei Blumenfeld im Hegau. Die Guggenmusiker nahmen es gelassen und überreichten mit einem Augenzwinkern Organisatorin Anna-Lena Mischon eine Auswahl schweizerischer Schokolade. Damit verbunden eine Einladung für die Tanzgruppe zum Auftritt beim nächsten Guggentreffen in Binningen.

Auf der Bühne überzeugte die Tanzgruppe als Zauberlehrlinge in Hogwarts mit einer tollen Performance und wuchtigen Beats. Auch ein über den Köpfen der Gäste schwebender Harry Potter durfte da nicht fehlen. Sabine Kübler hatte den Tanz mit den jungen Frauen einstudiert. Auf den Feierabend freuten sich die sieben – äh nein – acht Zwerge der Männerriege, die den Zauberwald unsicher machten und dafür tosenden Applaus erhielten. Anna-Lena Mischon hatte ihre Männer bei den Proben im Griff.