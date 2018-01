Mönchweiler. Bei der Firma Zeyko richtete der neue Geschäftsführer Christian Hilz den Blick auf die vergangenen Monate sowie auf die nahe Zukunft. Er erinnerte sich an das erste Kennenlernen der Firma Zeyko Mitte Juni, an die Verhandlungen bis zur Übernahme am 1. September. Dabei dankte er den Mitarbeitern für die Treue und das Durchhaltevermögen. Viele Mitarbeiter arbeiten im Traditionsunternehmen schon seit Jahrzehnten. Bei der Feier drückte der Geschäftsführer den Jubilaren seine Anerkennung für die Treue aus. Geehrt wurden Willi Laufer (40 Jahre), Bernd Meyle, Jörg Ganter (beide 25 Jahre), Marijan Klasnic (15 Jahre) und Vlatko Freidinger (zehn Jahre).