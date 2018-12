Mönchweiler Teilrücklage geht in Trägerdarlehen

Bürgermeister Rudolf Fluck betonte in der Haushaltsrede: "Seit einem Jahr besteht nun der Eigenbetrieb ›Wohn.Park‹ – und wir können hier durchaus ein positives Fazit ziehen. So liegt die Belegung beim Betreuten Wohnen bei 86 Prozent und in der Wohngemeinschaft bei 66 Prozent im Jahresdurchschnitt." Mit dem bewährten Bewohnergremium und dem Betreiber, der Mediclin stehe man im ständigen Austausch und lasse keinen Zweifel daran, dass diese Einrichtung erfolgreich betrieben werde kann.