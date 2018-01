Sie trotzten Regen und Sturm: Die Sternsinger. Die Kinder und Jugendlichen der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist ziehen jedes Jahr in Mönchweiler von Haus zu Haus, um den Haussegen auszusprechen und gleichzeitig Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit", heißt das Leitwort. An einem Tag mussten die Sternsinger ihren Weg abbrechen – zu groß war die Gefahr durch den Sturm. Foto: Hettich-Marull