Mönchweiler Stefanie Jäckle rückt in Spitze auf

Mönchweiler. Der Vorsitzende Johannes Winterhalder berichtete von einem etwas weniger vollen Terminkalender mit echten Höhepunkten, der mit der Landjugendfasnet begann. Dazu kam das "Kreisirgendwas-Turnier" in Brigach, bei dem sie ihre Kochkünste unter Beweis stellen sollten – was nicht ganz überzeugend gewesen sei, dennoch sehr spaßig – und am Ende habe es doch geschmeckt.

Beim Naturparkmarkt in Königsfeld seien sie mit ihrem "Holzhacker" angetreten gewesen, was bestens ankam. Aktuell habe man 178 Mitglieder, 33 seien dabei aktiv. Bewusst habe man sich im vergangenen Jahr gegen den Wagenbau für das Kreiserntedankfest entschieden und sei als Fußgruppe aufgetreten.

Bei der Neuauflage des Mönchweiler Dorffestes war die Gruppe ebenfalls dabei. Den Jahresausklang beging die Gruppe einmal ganz anders – mit einem Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Stuttgart, zuvor habe man bei einem Team-Escape teilgenommen. Viel Herzblut habe man in die Renovierung des Gruppenraums gesteckt, was auch in diesem Jahr fortgesetzt werden soll.