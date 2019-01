Mönchweiler Sie blicken auf eine spannende Geschichte zurück

Die Entwicklung der Gemeinde war immer geprägt durch – vor allem räumliche – Veränderungen. Im Moment, so Blank im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, stagniert die Zahl der neu aufgenommenen Mitglieder. Er sieht den Grund hierfür in den stark begrenzten Räumlichkeiten Am Weiherdamm im ehemaligen Gasthaus Ochsen, Bereits seit 2011 sei man auf der Suche nach einem neuen Objekt oder einem Bauplatz. Bisherige Möglichkeiten haben sich aus den unterschiedlichsten Gründen jedoch zerschlagen. Doch Blank und seine Gemeinde sehen Mönchweiler auch künftig als Heimat an – man möchte bleiben und sucht weiter nach Alternativen.

Nach der Gründung und dem ersten Jahr in den Räumen des Gasthofs Löwen, begab man sich zum ersten Mal auf Wanderschaft. Die Gemeindeverwaltung von Mönchweiler verkaufte 1995 den "Löwen". Gegen eine Entschädigung von monatlich 600 D-Mark erhielt die Freikirche das Nutzungsrecht an der Schulaula und zwei weiteren Schulräumen für Gottesdienste.

Ein Jahr nach dem Tod des Gemeindegründers Gottfried Liebenau im Jahr 2001 musste man erneut die Räume wechseln – die Schule wurde saniert und stand nicht mehr zur Verfügung. Zwei Jahre lang hielt man Gottesdienste nun auf der Bühne der Alemannenhalle ab. Die Freikirchliche Gemeinde kaufte das ehemalige Gasthaus Ochsen Am Weiherdamm und konnte das 10 jährige Jubiläum im Jahr 2004 mit der Einweihung des Hauses feiern. Pastor Norbert Monschau wechselte im gleichen Jahr nach Balingen und übergab eine gut bestellte Gemeinde an seinen Nachfolger Harry Blank. In den folgenden Jahren wurde das Gemeindezentrum stetig ausgebaut und erhielt neben einem Mehrzweckraum in der ehemaligen Gasthausküche und im Obergeschoss verschiedene Gruppen- und Begegnungsräume. Durch die stark wachsenden Jugendgruppen mit großem Angebot, ist mittlerweile auch dieses Domizil zu klein geworden.