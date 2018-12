Mönchweiler Sie bietet ungelernten Mitarbeitern eine Chance

Als Ausgleich für die Arbeit dient Ute Grießhaber seit vielen Jahren der Sport und das Reisen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ist sie mit VW Bus und jeder Menge Leidenschaft für die Natur unterwegs – immer das Mountainbike im Gepäck und ausgedehnte Touren in der Planung. Seit 40 Jahren ist sie Mitglied im Alpenverein und hat dort in ihrer Jugend mit großem Freundeskreis ihre Freude am Sport in der Natur gefunden – und bis heute beibehalten. In der Villinger Südstadt aufgewachsen, baute sie am Wirtschaftsgymnasium in Villingen ihr Abitur.