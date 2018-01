Wie in jedem Jahr waren am Samstag auch in Mönchweiler wieder die "Christbaumsammler" unterwegs. Schüler der Gemeinschaftsschule Mönchweiler nahmen an fünf verschiedenen Standorten in der Gemeinde ausgediente Weihnachtsbäume entgegen – und freuten sich über entsprechende Spenden. Die Bäume wurden vom Bauhof der Gemeinde abgeholt. Die Spenden werden für Aktionen der Schülermitverwaltung verwendet. Foto: Hettich-Marull